Лестер переміг Уотфорд і піднявся на другу сходинку, Челсі здолав Астон Віллу: 15-й тур АПЛ, середа

15-й тур в середу продовжило одразу кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/2020, 15-й тур

Лестер – Уотфорд – 2:0

Голи: Варді, 55 (пен.), Меддісон, 90+5

Саутгемптон – Норвіч – 2:1

Голи: Інгз, 23, Бертранд, 43 – Пуккі, 66

Челсі – Астон Вілла – 2:1

Голи: Абрахам, 24, Маунт, 49 – Трезеге, 41

Крістал Пелас у меншості здолав Борнмут і піднявся на п’яту сходинку турнірної таблиці АПЛ

Один з лідерів чемпіонату Лестер приймав останню команду турнірної таблиці Уотфорд. Перемога виводила "лисів" на чисте друге місце, тож господарі прагнули скористатись таким шансом. Провисівши весь перший тайм на воротах суперника Лестер так і не зміг відзначитись. По перерві "синя армія" продовжила атакувати і на 55-й хвилині здобула право на одинадцятиметровий – Адам Масіна у власному штрафному виконав брудний підкат і арбітр змушений був скористатись системою VAR. Джеймі Варді впевнено пробив повз воротаря і вивів Лестер вперед. На п’ятій доданій до матчу хвилині Джеймс Меддісон ударом з меж штрафного майданчика поставив жирну крапку у матчі.

В іншому поєдинку зустрічались відверті невдахи першості – Саутгемптон і Норвіч. У першій половині зустрічі гості володіли відчутною перевагою, тому пропущений у середині тайму гол був доволі нелогічним: Денні Інгз зумів вистрибнути вище за всіх і головою замкнути навіс зі стандарту. "Канарки" продовжили контролювати м’яч і... пропустили вдруге: Раян Бертранд після подачі Шейна Лонга ударом з близької відстані не залишив шансів воротареві. На 66-й хвилині фінський форвард гостей Теему Пуккі один гол відквитав. Вже у доданий час Еміліано Буендіа міг зрівнювати рахунок, однак головою пробив повз стійку воріт.

Челсі вже на шостій хвилині міг забивати у ворота Астон Вілли – екс-"гірник" Вілліан майстерно пробивав у праву дев’ятку, однак Том Хітон завдяки чудовому сейву нейтралізував загрозу. В середині першого тайму Таммі Абрахам зумів головою замкнути прострільну передачу від Ріса Джеймса і вивести "аристократів" вперед. Перед свистком на перерву Трезеге прийнявши поперечну передачу завдав прицільного результативного удару у нижній правий кут воріт. Одразу після перерви Мейсон Маунт вивів лондонців вперед – чудовою передачею відзначився автор першого гола Абрахам. У обох команд було ще по кілька можливостей змінити хід матчу, однак рахунок на табло залишився без змін.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ