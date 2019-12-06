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Клопп, Роджерс і ще два фахівці претендують на звання найкращого тренера АПЛ в листопаді

6 грудня 22:55 61 Читать на русском
Клопп, Роджерс і ще два фахівці претендують на звання найкращого тренера АПЛ в листопаді
Юрген Клопп / Premierleague.com

Англійська прем’єр-ліга оголосила список тренерів, що претендують стати найкращими у листопаді.

Четверо наставників номіновано на премію найкращого тренера місяця чемпіонату Англії за підсумками листопада, повідомляє офіційний сайт АПЛ. До почесного списку потрапили:

АПЛ назвала претендентів на звання найкращого гравця листопада

1. Нуну Ешпіріту Санту (Вулверхемптон) – 2 перемоги і 1 нічия у 3 матчах

2. Юрген Клопп (Ліверпуль) – 4 перемоги у 4 матчах

3. Брендан Роджерс (Лестер) – 3 перемоги у 3 матчах

4. Кріс Вайлдер (Шеффілд Юнайтед) – 1 перемога і 2 нічиї у 3 матчах

Уболівальники можуть проголосувати за найкращого, на їхню думку, гравця на сайті Прем'єр-ліги. Щоб визначити переможця листопада, голоси вболівальників будуть об'єднані з голосами групи футбольних експертів.

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