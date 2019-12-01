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Роджерс відповів на чутки про свій можливий відхід з Лестера

21:44 333 Читать на русском
Роджерс відповів на чутки про свій можливий відхід з Лестера
Брендан Роджерс / Reuters

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував чергову перемогу команди над Евертоном (2:1), а також поділився своїми подальшими планами.

68’ Джеймі Варді
90+6’ Келечі Іхеаначо
 
Рішарлісон 23’
23’ Рішарлісон
68’ Джеймі Варді
90+6’ Келечі Іхеаначо

"Я так пишаюся командою. Грати проти схеми суперника 5-4-1 і поступатися у рахунку – це дуже складно. У другому таймі у нас виникла ідея змінити схему. Ми забили гол і вловили момент власної переваги. Кращі паси у деяких епізодах могли нам допомогти виграти ще впевненіше.

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Чутки, що у моєму контракті є пункт про достроковий відхід за власним бажанням? Слухайте, мабуть, у більшості угод менеджерів є пункти. Це все гіпотетично. Ми здобули блискучу перемогу, здійснили чудовий камбек. Я прийшов вісім-дев'ять місяців тому. Я такий щасливий. У нас ще багато роботи попереду", – цитує Роджерса ВВС.

Нагадаємо, після 14 туру Лестер закріпився на другій сходинці АПЛ – "лиси" випереджають Манчестер Сіті на три пункти і поступаються Ліверпулю вісьмома.

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Теги
Англія Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс Лестер Сіті - Евертон
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