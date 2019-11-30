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Арсенал зацікавлений у призначенні Роджерса – відома сума компенсації за наставника Лестера

08:27 294 Читать на русском
Арсенал зацікавлений у призначенні Роджерса – відома сума компенсації за наставника Лестера
Брендан Роджерс / Фото з відкритих джерел

Лондонський Арсенал продовжує пошуки головного тренера і деякі клуби поспішають оголосити суми відступних за своїх керманичів.

Наставник Лестера Брендан Роджерс потрапив у сферу інтересів лондонського Арсенала після звільнення з посади головного тренера клубу Унаї Емері. Аби убезпечити себе від раптової втрати коуча, керівництво "лисиць" оголосило суму компесації за свого наставника, яку воно вимагатиме від будь-якого клубу Прем’єр-ліги, зацікавленого у Роджерсі, повідомляє видання The Telegraph. 14 млн фунтів стерлінгів – саме стільки коштуватиме достроковий розрив стосунків ірландського фахівця з Лестером.

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Сам 46-річний тренер наразі не планує покидати стадіон Кінг Пауер, про що відверто заявив на прес-конференції перед матчем 14-го туру АПЛ з Евертоном. "Лестер, з точки зору історії та бази підтримки, може не відповідати розмірам деяких великих клубів у цій країні. Але, як тренер, якщо ви щасливі в клубі і у вас є група людей, з якими вам подобається працювати, то я не бачу сенсу шукати подібне в іншому місці. Я вірю, що з Лестером ми можемо домогтися багато чого", – сказав Роджерс.

Нагадаємо, після 13-ти турів Лестер набрав 29 очок і посідає другу сходинку турнірної таблиці АПЛ.

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