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"Родрігес вкотре підтвердив, що він не центрфорвард", – Циганик пояснив причину невдалих виступів гравця

19:09 1481 Читать на русском
"Родрігес вкотре підтвердив, що він не центрфорвард", – Циганик пояснив причину невдалих виступів гравця
Жерсон Родрігес / фото ФК Динамо Київ

Відомий журналіст Ігор Циганик прокоментував гру нападника Динамо Жерсона Родрігеса у матчі 14-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:1).

18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергій Кривцов
82’ Тайсон

"У мене питання до Родрігеса. Він так розмахував руками у матчі Кубка, мовляв його не випустили. В матчі проти Шахтаря його випустили з перших хвилин.

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Жерсон вчергове підтвердив, що він не центрфорвард. Йому не вистачає майстерності. Забий м'яч – і тоді розмахуй руками. У нього були два дуже хороших моменти, але він їх не використав. Сумніваюся, що Михайличенко буде його використовувати найближчим часом.

Думаю, що Бєсєдін більш кваліфікований за Родрігеса. Поки що Жерсон не почуває себе органічно в цій команді. Хто пролобіював Жерсона в Динамо? Подивіться його Інстаграм, все зрозумієте. Думаю, що цим трансфером деякі люди дуже пишаються", – зазначив Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Жерсон Родрігес перебрався до Динамо влітку 2019 року та провів 12 матчів у складі киян, відзначившись 2 голами.

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Ігор Циганик Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Шахтар - Динамо Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо
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