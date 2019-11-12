"Родригес в очередной раз подтвердил, что он не центрфорвард", – Цыганык объяснил причину неудачных выступлений игрока

Известный журналист Игорь Цыганик прокомментировал игру нападающего Динамо Жерсона Родригеса в матче 14-го тура УПЛ против Шахтера (0:1).

"У меня есть вопрос к Родригесу. Он так размахивал руками в матче Кубка, мол его не выпустили. В матче против Шахтера его выпустили с первых минут.

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Жерсон очередной раз подтвердил, что он не центрфорвард. Ему не хватает мастерства. Забей мяч – и тогда размахивай руками. У него были два очень хороших момента, но он их не использовал. Сомневаюсь, что Михайличенко будет его использовать в ближайшее время.

Думаю, что Беседин более квалифицированный, чем Родригес. Пока Жерсон не чувствует себя органично в этой команде. Кто пролоббировал Жерсона в Динамо? Посмотрите его Инстаграм, все поймете. Думаю, что этим трансфером некоторые люди очень гордятся", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Жерсон Родригес перебрался в Динамо летом 2019 и провел 12 матчей в составе киевлян, отметившись 2 голами.

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