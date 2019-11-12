toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТАЙСОН ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЕВРО-2020

"Родригес в очередной раз подтвердил, что он не центрфорвард", – Цыганык объяснил причину неудачных выступлений игрока

19:13 181 Читати українською
"Родригес в очередной раз подтвердил, что он не центрфорвард", – Цыганык объяснил причину неудачных выступлений игрока
Жерсон Родригес / фото ФК Динамо Киев

Известный журналист Игорь Цыганик прокомментировал игру нападающего Динамо Жерсона Родригеса в матче 14-го тура УПЛ против Шахтера (0:1).

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

"У меня есть вопрос к Родригесу. Он так размахивал руками в матче Кубка, мол его не выпустили. В матче против Шахтера его выпустили с первых минут.

Пятов: Жерсон Родригес тоже был шокирован поведением фанатов

Жерсон очередной раз подтвердил, что он не центрфорвард. Ему не хватает мастерства. Забей мяч – и тогда размахивай руками. У него были два очень хороших момента, но он их не использовал. Сомневаюсь, что Михайличенко будет его использовать в ближайшее время.

Думаю, что Беседин более квалифицированный, чем Родригес. Пока Жерсон не чувствует себя органично в этой команде. Кто пролоббировал Жерсона в Динамо? Посмотрите его Инстаграм, все поймете. Думаю, что этим трансфером некоторые люди очень гордятся", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Жерсон Родригес перебрался в Динамо летом 2019 и провел 12 матчей в составе киевлян, отметившись 2 голами.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Шевченко определился относительно работы в Милане, – скаут
19:21
665
Теги
Игорь Цыганык Жерсон Родригес Жерсон Родригес Шахтер - Динамо Киев Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
0
час
:
14
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук