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Родрігес перейшов у Бернлі

06:30 317 Читать на русском
Родрігес перейшов у Бернлі
Джей Родрігес / Офіційний сайт Бернлі

Нападник Джей Родрігез поповнив склад команди Шона Дайча.

Бернлі на офіційному сайті оголосив про трансфер 29-річного форварда.

Бернлі вимагатиме у Ньюкасла шалену компенсацію за Дайча

Гравець підписав угоду терміном на два сезони з можливістю продовження ще на один. Родрігес перейшов із Вест Бромвіча, який не зміг піднятися в еліту за підсумками останньої кампанії в Чемпоншипі. Страйкер повернувся до "кларетових" після семирічної перерви.

Також в активі Джея один матч за збірну Англії у 2013 році.

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Трансфери Джей Родрігес Джей Родрігес Вест Бромвіч Вест Бромвіч Бернлі Бернлі Англія Трансфери Чемпіонату Англії
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