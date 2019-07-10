Родрігес перейшов у Бернлі

Нападник Джей Родрігез поповнив склад команди Шона Дайча.

Бернлі на офіційному сайті оголосив про трансфер 29-річного форварда.

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Гравець підписав угоду терміном на два сезони з можливістю продовження ще на один. Родрігес перейшов із Вест Бромвіча, який не зміг піднятися в еліту за підсумками останньої кампанії в Чемпоншипі. Страйкер повернувся до "кларетових" після семирічної перерви.

Також в активі Джея один матч за збірну Англії у 2013 році.

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