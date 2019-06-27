Бернлі вимагатиме у Ньюкасла шалену компенсацію за Дайча

Ньюкаслу доведеться розщедритись для підписання тренера Бернлі Шона Дайча.

Шон Дайч є один із основних кандидатів на тренерське крісло Ньюкасла, але у "сорок" можуть виникнути проблеми із підписанням фахівця.

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Справа в тому, що Бернлі не має наміру дешево відпускати Дайча. Клуб розраховує отримати комапенсацію у 10 млн фунтів від Ньюкасла за достроковий розрив контракту із фахівцем.

Нагадаємо, "сороки" не змогли домовитись із своїм колишнім наставником Рафаелем Бенітесом щодо продовження контракту.

За підсумками минулого сезону АПЛ Дайч привів Бернлі на 11-ту сходинку турнірної таблиці.

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