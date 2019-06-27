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Бернлі вимагатиме у Ньюкасла шалену компенсацію за Дайча

21:04 298 Читать на русском
Бернлі вимагатиме у Ньюкасла шалену компенсацію за Дайча
Шон Дайч / Фото ФК Бернлі

Ньюкаслу доведеться розщедритись для підписання тренера Бернлі Шона Дайча.

Шон Дайч є один із основних кандидатів на тренерське крісло Ньюкасла, але у "сорок" можуть виникнути проблеми із підписанням фахівця.

Ньюкасл має двох претендентів на посаду головного тренера – один з них працює помічником у Гвардіоли

Справа в тому, що Бернлі не має наміру дешево відпускати Дайча. Клуб розраховує отримати комапенсацію у 10 млн фунтів від Ньюкасла за достроковий розрив контракту із фахівцем.

Нагадаємо, "сороки" не змогли домовитись із своїм колишнім наставником Рафаелем Бенітесом щодо продовження контракту.

За підсумками минулого сезону АПЛ Дайч привів Бернлі на 11-ту сходинку турнірної таблиці.

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