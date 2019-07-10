Родригес перешел в Бернли

Нападающий Джей Родригез пополнил состав команды Шона Дайча.

Бернли на официальном сайте объявил о трансфере 29-летнего форварда.

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Игрок подписал соглашение сроком на два сезона с возможностью продления еще на один. Родригес перешел из Вест Бромвича, который не смог подняться в элиту по итогам последней кампании в Чемпоншипе. Страйкер вернулся в состав "кларетовых" после семилетнего перерыва.

Также в активе Джея один матч за сборную Англии в 2013 году.

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