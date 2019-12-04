toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН ВУЛВЕРХЕМПТОН - ВЕСТ ХЕМ

Родрі не згоден з Гвардіолою щодо шансів Манчестер Сіті на чемпіонство

12:12 333 Читать на русском
Родрі не згоден з Гвардіолою щодо шансів Манчестер Сіті на чемпіонство
Родріго Ернандес / Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Родріго Ернандес прокоментував результат матчу 15-го туру АПЛ з проти Бернлі (1:4).

89’ Роббі Бреді
 
Габріел Жезус 24’
Габріел Жезус 50’
Родріго Ернандес 69’
Ріяд Марез 87’
24’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
69’ Родріго Ернандес
87’ Ріяд Марез
89’ Роббі Бреді

"Нам потрібна була ця перемога, щоб здобути впевненість, вона дуже важлива. Ми намагаємося щосили, але іноді не досягаємо результату. До фінішу сезону ще дуже далеко.

Бернлі – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Чемпіонські перегони АПЛ? У нас є всі шанси виграти трофей. Поясню, все дуже просто: поки зберігаються математичні шанси, у нас є можливість виграти АПЛ. Ми будемо битися до кінця. Думаю, ми ще побачимо найкращу версію Сіті", – цитує Родрі BBC.

Додамо, що наставник "містян", які наразі на 8 очок відстають від першого місця, після матчу з Бернлі заявив, що боротьба за чемпіонство вже закінчена. Хосеп Гвардіола, схоже, не вірить, що вдасться випередити Ліверпуль.

Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі на виїзді

blog_ava
"Трохи Гіггза, трохи Роналду": загадкова смерть унікального вінгера, якого порівнювали із зірковим уродженцем України
12:00
3779
Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Родріго Ернандес Родріго Ернандес Бернлі - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
13
хв
Манчестер Юнайтед
21:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук