Родрі не згоден з Гвардіолою щодо шансів Манчестер Сіті на чемпіонство

Півзахисник Манчестер Сіті Родріго Ернандес прокоментував результат матчу 15-го туру АПЛ з проти Бернлі (1:4).

"Нам потрібна була ця перемога, щоб здобути впевненість, вона дуже важлива. Ми намагаємося щосили, але іноді не досягаємо результату. До фінішу сезону ще дуже далеко.

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Чемпіонські перегони АПЛ? У нас є всі шанси виграти трофей. Поясню, все дуже просто: поки зберігаються математичні шанси, у нас є можливість виграти АПЛ. Ми будемо битися до кінця. Думаю, ми ще побачимо найкращу версію Сіті", – цитує Родрі BBC.

Додамо, що наставник "містян", які наразі на 8 очок відстають від першого місця, після матчу з Бернлі заявив, що боротьба за чемпіонство вже закінчена. Хосеп Гвардіола, схоже, не вірить, що вдасться випередити Ліверпуль.

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