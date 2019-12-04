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Бернлі – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

06:00 309 Читать на русском
Бернлі – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Бернлі – Манчестер Сіті – 1:4 / Фото з відкритих джерел

Бернлі в рамках 15-го туру АПЛ приймав Манчестер Сіті. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

89’ Роббі Бреді
 
Габріел Жезус 24’
Габріел Жезус 50’
Родріго Ернандес 69’
Ріяд Марез 87’
24’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
69’ Родріго Ернандес
87’ Ріяд Марез
89’ Роббі Бреді

Господарі тримались до середини першого тайму, однак пропустили швидку контратаку, після якої Габріел Жезус класним ударом з лівого кута штрафного під дальню стійку відкрив рахунок у матчі. По перерві гості забили вдруге – після передачі Бернарду Сілви з кількох метрів відзначився Габріел Жезус.

Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі на виїзді

Манчестер Сіті продовжував домінувати і на 69-й хвилині відзначився втретє – Родрі після відскоку потужно вистрілив зльоту метрів з 22-х точно під поперечину. За три хвилини до закінчення основного часу Ріяд Марез завдав результативного удару з-за меж штрафного в лівий нижній кут воріт. Однак, господарям таки вдалось розмочити рахунок – Анхеліньо невдало вибив м'яч з власного карного майданчика, чим скористався Бреді.

Перемога принесла Манчестер Сіті 32 очки і підняла команду Зінченка на другу сходинку турнірної таблиці. Бернлі з 18-ма пунктами, залишився на одинадцятій сходинці.

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