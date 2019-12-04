Бернлі – Манчестер Сіті – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Бернлі в рамках 15-го туру АПЛ приймав Манчестер Сіті. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Господарі тримались до середини першого тайму, однак пропустили швидку контратаку, після якої Габріел Жезус класним ударом з лівого кута штрафного під дальню стійку відкрив рахунок у матчі. По перерві гості забили вдруге – після передачі Бернарду Сілви з кількох метрів відзначився Габріел Жезус.

Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі на виїзді

Манчестер Сіті продовжував домінувати і на 69-й хвилині відзначився втретє – Родрі після відскоку потужно вистрілив зльоту метрів з 22-х точно під поперечину. За три хвилини до закінчення основного часу Ріяд Марез завдав результативного удару з-за меж штрафного в лівий нижній кут воріт. Однак, господарям таки вдалось розмочити рахунок – Анхеліньо невдало вибив м'яч з власного карного майданчика, чим скористався Бреді.

Перемога принесла Манчестер Сіті 32 очки і підняла команду Зінченка на другу сходинку турнірної таблиці. Бернлі з 18-ма пунктами, залишився на одинадцятій сходинці.