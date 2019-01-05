Робота Павелка в UEFA Events SA не порушує закон, якщо є неприбутковою та неоплачуваною – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції вивчило питання щодо можливого конфлікту інтересів через те, що президент Федерації футболу України, народний депутат Андрій Павелко входить до складу ради директорів швейцарської компанії UEFA Events SA.

Під час здійснення повної перевірки декларації Павелка за 2017 рік НАЗК у червні минулого року отримало відповідь виконавчого директора UEFA Events SA Мартіна Каллена, який підтвердив, що 26 червня 2017 року Павелко був обраний до складу ради директорів цієї компанії рішенням її загальних зборів.

НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення в декларації Павелка за 2015-2017 роки, які закидали президенту ФФУ

UEFA Events SA заснована УЄФА у 2009 році, і УЄФА є єдиним учасником та клієнтом цієї компанії. Вона підтримує УЄФА у розробці та управлінні проектами у маркетингових та недійних сферах, організації спортивних змагань, метою яких є просування футболу в Європі та світі.

До компетенції ради директорів UEFA Events SA належить загальне управління компанією, визначення організаційної структури, фінансове планування, структурування облікової системи та фінансового контролю, призначення та звільнення менеджменту та загальний нагляд за його діяльністю.

Франков іронічно прокоментував призначення Блохіна в ФФУ

"З відкритих джерел встановлено, що UEFA Events SA за організаційною формою є корпорацією (legal form corporation). Таким чином, входження суб'єкта декларування до складу ради директорів UEFA Events SA не порушуватиме чинного законодавства, за умови, якщо діяльність цієї компанії обмежується вказаною метою, робота суб'єкта декларування у складі ради директорів UEFA Events SA не буде будь-яким чином та у будь-якій формі оплачуватися", – зазначається у рішенні НАЗК від 29 грудня.

У агентстві вказують, що народним депутатам забороняється входити до складу правління чи інших органів підприємств або організацій, які мають на меті отримання прибутку.

Українці в аферах великого футболу: дивні трансфери, підроблені паспорти та хабарі від агентів