Франков іронічно прокоментував призначення Блохіна в ФФУ

Головний редактор журналу Футбол Артем Франков висловив свою думку щодо існування Ради стратегічного розвитку професійного футболу ФФУ.

"Фантастичне, розкішне, неймовірне лицемірство: Федерація футболу України, в якій губернатор на депутаті і депутат на губернаторі, не кажучи вже про руку в бюджеті, обурюється державним втручанням в її справи! "Чи не краще на себе, куме, обернутися?

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"Виконавчий комітет ФФУ, який представляє футбольну спільноту України, висловлює всебічну та повну підтримку курсу реформ, який реалізує керівництво Федерації футболу України й підтримує всі його ініціативи, спрямовані на оновлення та зростання українського футболу". Не критикуй!

Питання наступне. За час свого існування за Павелка Рада стратегічного розвитку професійного футболу ФФУ не зробила нічого і ніяк. Власне, мало хто здогадувався про її існування. Тепер там Олег Блохін. Допоможе?

І що таке "професійний футбол ФФУ" – це щось особливе, яке досі в світі не зустрічалося?!

У всьому радує тільки одне: якщо вже вони хором приймають настільки ідіотські заяви, від яких на три версти тхне ЦК ЛКСМУ і ЦК КПУ, значить, дійсно смикаються. Якийсь ефект від викриттів всієї цієї злодійкуватої камарильї присутній. Шкода, цього так мало...", – написав Франков у своєму Твіттері.

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