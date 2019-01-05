НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення в декларації Павелка за 2015 рік, які закидали президенту ФФУ

Національне агентство з питань запобігання корупції не знайшло суттєвих порушень в електронній декларації президента Федерації футболу України, народного депутата Андрія Павелка за 2015 рік.

29 грудня НАЗК прийняло рішення, в якому зазначається, що під час повної перевірки декларації Павелка не встановлено ознак незаконного збагачення та наявності конфлікту інтересів. Точність оцінки задекларованих Павелком активів відповідає даним, отриманим з наявних джерел.

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Водночас НАЗК встановило, що Павелко зазначив недостовірні відомості про право користування ним об'єктами нерухомості, дохід, нарахований/отриманий ним протягом звітного періоду, розмір здійсненого президентом ФФУ правочину у звітному періоді.



"Недостовірні відомості відрізняються від достовірних на суму (609 грн доходу, отриманого Павелком у вигляді вартості призів переможцям та призерам спортивних змагань від Національного олімпійського комітету України), що не перевищує 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", – вказується в рішенні НАЗК.



Уповноваженій особі доручено повідомити Павелка про це рішення та вжити заходів для створення в Єдиному реєстрі декларацій можливості подання ним декларації за 2015 рік з достовірними відомостями.



Наприклад, зазначено, що у розділі "Об'єкти нерухомості" декларації Павелко не відобразив інформацію щодо права користування ним об'єктами нерухомості, зазначеними як зареєстроване місце проживання (у Дніпрі) та місце фактичного проживання (у Києві).



"Відповідно до пояснень суб'єкт декларування (Павелко) зазначає, що за адресою зареєстрованого місця проживання не проживає, даним об'єктом не користується та не володіє; щодо адреси, на яку Національне агентство може надсилати кореспонденцію – суб'єкт декларування на момент заповнення даних декларації винаймав номер в готелі", – йдеться в рішенні.



Прийняте НАЗК рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Франкова та адвоката Скупінського облили кефіром на прес-конференції "Корупція в українському футболі"

До речі, під час перевірки НАЗК використовувало інформація, зазначена в повідомленнях громадської організації "Ініціативи майбутнього", представника якої Олега Скупінського та відомого журналіста Артема Франкова обливали кефіром у листопаді 2018 року на прес-конференції під назвою "Корупція в українському футболі".