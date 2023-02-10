"Чемпіонат відновився у серпні з усіма труднощами, що звідси випливають. Наприклад, під час повітряної тривоги гра припиняється, тому що ви змушені спуститися в укриття. Наразі було скасовано лише одну зустріч, і ми встановили рекорд найтривалішого матчу, який продовжувався понад 5 годин.

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Я вважаю, що відновлення чемпіонату – це абсолютно позитивний факт: Шахтар показав гарні результати в Європі, а на зимовому трансферному ринку ми отримали найдорожчий трансфер (перехід Мудрика в Челсі).

Мінус повернення футболу в тому, що російський букмекерський світ не зазнав жодних обмежень. Найнеймовірніше те, що російські букмекери завдяки деяким провайдерам пропонують матчі чемпіонату України. Так ось, поки українці під бомбами, хтось у Росії робить ставки на матчі чемпіонату України й за рахунок податкових надходжень фінансує війну через українські матчі. І це ще не все: навіть матчі єврокубків, у яких присутні команди з України та навіть збірної, присутні у російських букмекерських конторах.

Це порушення санкцій, крім того, військова машина змащується етично огидним чином. Ми говоримо про світ, який приваблює мільйони євро і є важливим фінансуванням війни. Хочу звернутися із закликом: подумайте, що переживає населення України у цей період, і я вважаю, що спроба ізолювати російську букмекерську систему могла б бути корисною", – цитує Баранку AGIMEG.

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