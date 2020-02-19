"Роби все, що хочеш": Селезньов розповів, як тренер Бурсаспора мотивує його на гольові подвиги

Український форвард Бурспаспора Євген Селезньов розповів про свої цілі в турецькому клубі.

"Упевнений, що Бурсаспор вийде в Суперлігу. Якщо чесно, я навіть тренеру це сказав. Першому, який був тут. Чесно, я тоді не розумів взагалі, навіщо я сюди приїхав. Не дав шансу в стартовому складі. Ти ж грав у Туреччині... Всі разом на сніданки, всі разом на обіди.

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Коли прийшов інший тренер (Ібрагім Узульмез. – примітка), перше, що він мені сказав: "Ти тепер будеш капітаном". Ми грали один проти одного в 2010, коли Україна обіграла Туреччину. Він був сильним гравцем. І як людина сильний, і як тренер. Він відразу мені сказав, що я буду капітаном, хоча на його представлення я навіть не приїхав. Я був тоді в Стамбулі, у мене там зустріч була.

Він мені сказав: "Знаю, що у тебе бувають проблеми з дисципліною. Роби все, що хочеш, але виведи мене в Суперлігу". Я краще здохну, але виведу. Я в такій формі був у 21 рік і в Дніпрі. Кайфую на тренуваннях", – сказав Селезньов для YouTube-каналу "Міля".

У нинішньому сезоні другого турецького дивізіону Селезньов провів 16 матчів, в яких забив 7 голів та віддав одну гольову передачу. Наразі Бурсаспор третій у турнірній таблиці, поступаючись лідеру трьома очками.

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