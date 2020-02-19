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"Делай все, что хочешь": Селезнев рассказал, как тренер Бурсаспора мотивирует его на голевые подвиги

21:18 64 Читати українською
"Делай все, что хочешь": Селезнев рассказал, как тренер Бурсаспора мотивирует его на голевые подвиги
Евгений Селезнев / фото: Бурсаспор

Украинский форвард Бурспаспора Евгений Селезнев рассказал о своих целях в турецком клубе.

"Уверен, что Бурсаспор выйдет в Суперлигу. Если честно, я даже тренеру это сказал. Первому, который был здесь. Честно, я тогда не понимал вообще, зачем я сюда приехал. Не дал шанса в стартовом составе. Ты же играл в Турции... Все вместе на завтраки, все вместе на обеды.

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Когда пришел другой тренер (Ибрагим Узульмез. – примечание), первое, что он мне сказал: "Ты теперь будешь капитаном". Мы играли друг против друга в 2010, когда Украина обыграла Турцию. Он был сильным игроком. И как человек сильный, и как тренер. Он сразу мне сказал, что я буду капитаном, хотя на его представление я даже не приехал. Я был тогда в Стамбуле, у меня там встреча была.

Он мне сказал: "Знаю, что у тебя бывают проблемы с дисциплиной. Делай все, что хочешь, но выведи меня в Суперлигу". Я лучше сдохну, но выведу. Я в такой форме был в 21 год и в Днепре. Кайфую на тренировках", – сказал Селезнев для YouTube-канала "Миля".

В нынешнем сезоне второго турецкого дивизиона Селезнев провел 16 матчей, в которых забил 7 голов и отдал одну голевую передачу. Сейчас Бурсаспор третий в турнирной таблице, уступая лидеру три очка.

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