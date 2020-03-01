Робертсон попросив вибачення у фанатів Ліверпуля за провал проти Уотфорда

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон прокоментував поразку від Уотфорда (0:3) в матчі 28 туру АПЛ.

"Уотфорд увімкнувся із самого початку, а нам знадобився час. У нас було кілька хороших моментів, але цього недостатньо для нашої команди.

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Наші фанати явно цього не очікували, і нам залишається перепросити за цей виступ. Тепер ми повинні прийти в норму, тому що ми виступили не на своєму рівні, все очевидно. Уотфорд заслужив ці три очки – вони віддалися повністю заради результату, а ми ні", – цитує Робертсона офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, поразка від "шершнів" стала для Ліверпуля першою у поточному сезоні АПЛ, раніше команда Клоппа дозволила собі лише нічию з Манчестер Юнайтед.

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