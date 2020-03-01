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Робертсон извинился перед фанатами Ливерпуля за провал против Уотфорда

14:53 42 Читати українською
Робертсон извинился перед фанатами Ливерпуля за провал против Уотфорда
Эндрю Робертсон / Сайт Ливерпуля

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от Уотфорда (0:3) в матче 28 тура АПЛ.

53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини
 
53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини

"Уотфорд включился с самого начала, а нам понадобилось время. У нас было несколько хороших моментов, но этого недостаточно для нашей команды.

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Наши фанаты явно этого не ожидали, и нам остается извиниться за это выступление. Теперь мы должны прийти в норму, потому что мы выступили не на своем уровне, все очевидно. Уотфорд заслужил эти три очка – они отдались полностью ради результата, а мы нет", – цитирует Робертсона официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, поражение от "шершней" стала для Ливерпуля первой в текущем сезоне АПЛ, ранее команда Клоппа позволила себе лишь ничью с Манчестер Юнайтед.

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Теги
Англия Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль Уотфорд - Ливерпуль
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