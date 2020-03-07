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Робертсон не вышел на матч АПЛ перед игрой против Атлетико – Клопп объяснил отсутствие ведущего защитника

14:55 28 Читати українською
Робертсон не вышел на матч АПЛ перед игрой против Атлетико – Клопп объяснил отсутствие ведущего защитника
Робертсон и Клопп после неудачи против Уотфорда / AFP

Защитник английского Ливерпуля Эндрю Робертсон неожиданно не попал в заявку на матч 29-го тура Премьер-лиги против Борнмута. Отсутствие шотландца прокомментировал наставник "красных" Юрген Клопп.

25’ Мохамед Салах
33’ Садио Мане
 
Каллум Уилсон 9’
9’ Каллум Уилсон
25’ Мохамед Салах
33’ Садио Мане

"Дело в ротации или в плохой форме? Что-то среднее.

Ливерпуль – Атлетико: Алиссон пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Он должен был сыграть сегодня с первых минут, но потом почувствовал дискомфорт. Однако все в порядке, он будет готов к среде. Но не сегодня", – цитирует немца официальный сайт клуба.

Напомним, что уже в среду, 12 марта, Ливерпуль сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Первый поединок выиграли "матрасники" (1:0).

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Теги
Ливерпуль - Борнмут Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
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