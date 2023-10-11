Роберто Моралес прокоментує два матчі національної збірної – він захищає країну в ЗСУ
Роберто Моралес коментуватиме матчі збірної України проти Північної Македонії та Мальти.
Коментатор і ведучий ТаТоТаке Роберто Моралес, який зараз служить у лавах ЗСУ, прокоментує два матчі збірної України у відборі до Євро-2024 – проти Північної Македонії та Мальти на Megogo.
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Після цього Моралес повернеться на фронт до виконання своїх обов'язків у лавах Збройних Сил України.
Матч Україна – Північна Македонія буде зіграний 14 жовтня і розпочнеться о 16:00 за київським часом. Зустріч Мальта – Україна відбудеться 17 жовтня о 21:45.
Зазначимо, що у Роберто є блог на Футбол 24.
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