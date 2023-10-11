Роберто Моралес будет комментировать матчи сборной Украины против Северной Македонии и Мальты.

Комментатор и ведущий ТаТоТаке Роберто Моралес, который сейчас служит в рядах ВСУ, прокомментирует два матча сборной Украины в отборе к Евро-2024 – против Северной Македонии и Мальты на Megogo.

Украина – Италия: на судьбоносный матч отбора Евро-2024 официально утвердили стадион сенсации Бундеслиги

После этого Моралес вернется на фронт к выполнению своих обязанностей в рядах Вооруженных Сил Украины.

Матч Украина – Северная Македония будет сыгран 14 октября и начнётся в 16:00 по киевскому времени. Встреча Мальта – Украина состоится 17 октября в 21:45.

Отметим, что у Роберто есть блог на Футбол 24.

Маліновський повертається до джерел: незручний екс-партнер Шеви, майже рідна гавань і навіть сенсаційний камбек в УПЛ