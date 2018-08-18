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Роберто Карлос може стати спортивним директором Спортінга

15:51 60 Читать на русском
Роберто Карлос може стати спортивним директором Спортінга
Роберто Карлос / Фото UEFA

Легендарний захисник Реала та збірної Бразилії Роберто Карлос може отримати роботу в структурі португальського Спортінга.

На посаду нового спортивного директора Спортінга претендує Роберто Карлос, повідомляє Record.

За інформацією видання, кандидат в президенти португальського клубу Руй Жорже провів зустріч із бразильцем і запропонував йому посаду в своїй команді.

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Карлос дав попередню згоду, лише за умовою, що Жорже переможе на виборах президента Спортінга, які відбудуться 8 вересня.

На даний момент легендарний захисник займає посаду у структурі Реала.

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Теги
Роберто Карлос Реал Мадрид Реал Мадрид Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Португалія
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