Роберто Карлос може стати спортивним директором Спортінга

Легендарний захисник Реала та збірної Бразилії Роберто Карлос може отримати роботу в структурі португальського Спортінга.

На посаду нового спортивного директора Спортінга претендує Роберто Карлос, повідомляє Record.

За інформацією видання, кандидат в президенти португальського клубу Руй Жорже провів зустріч із бразильцем і запропонував йому посаду в своїй команді.

Роналду став посередником у переході Стураро в Спортінг

Карлос дав попередню згоду, лише за умовою, що Жорже переможе на виборах президента Спортінга, які відбудуться 8 вересня.

На даний момент легендарний захисник займає посаду у структурі Реала.

Visitando o presidente Rui Jorge rego aqui em Portugal pic.twitter.com/rfRyKNWtzA — Roberto Carlos (@Oficial_RC3) 17 серпня 2018 р.

Зіркові партнери Луніна і Зінченка та форварди Ліверпуля. Топ-5 знаменитих вихованців Генка