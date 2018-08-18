Роберто Карлос може стати спортивним директором Спортінга

Легендарний захисник Реала та збірної Бразилії Роберто Карлос може отримати роботу в структурі португальського Спортінга.
На посаду нового спортивного директора Спортінга претендує Роберто Карлос, повідомляє Record.
За інформацією видання, кандидат в президенти португальського клубу Руй Жорже провів зустріч із бразильцем і запропонував йому посаду в своїй команді.
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Карлос дав попередню згоду, лише за умовою, що Жорже переможе на виборах президента Спортінга, які відбудуться 8 вересня.
На даний момент легендарний захисник займає посаду у структурі Реала.
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