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Роберто Карлос может стать спортивным директором Спортинга

15:51 7 Читати українською
Роберто Карлос может стать спортивным директором Спортинга
Роберто Карлос / Фото UEFA

Легендарный защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос может получить работу в структуре португальского Спортинга.

На должность нового спортивного директора Спортинга претендует Роберто Карлос, сообщает Record.

По информации издания, кандидат в президенты португальского клуба Руй Жорже провел встречу с бразильцем и предложил ему должность в своей команде.

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Карлос дал предварительное согласие, только при условии, что Жорже победит на выборах президента Спортинга, которые состоятся 8 сентября.

На данный момент легендарный защитник занимает должность в структуре Реала.

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Теги
Роберто Карлос Реал Мадрид Реал Мадрид Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия
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