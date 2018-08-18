Роберто Карлос может стать спортивным директором Спортинга

Легендарный защитник Реала и сборной Бразилии Роберто Карлос может получить работу в структуре португальского Спортинга.

На должность нового спортивного директора Спортинга претендует Роберто Карлос, сообщает Record.

По информации издания, кандидат в президенты португальского клуба Руй Жорже провел встречу с бразильцем и предложил ему должность в своей команде.

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Карлос дал предварительное согласие, только при условии, что Жорже победит на выборах президента Спортинга, которые состоятся 8 сентября.

На данный момент легендарный защитник занимает должность в структуре Реала.

Visitando o presidente Rui Jorge rego aqui em Portugal pic.twitter.com/rfRyKNWtzA — Roberto Carlos (@Oficial_RC3) 17 серпня 2018 р.

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