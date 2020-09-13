Ар'єн Роббен вийшов у стартовому складі Гронінгена на матч чемпіонату Нідерландів проти ПСВ – це перший офіційний поєдинок півзахисника після повернення у рідний клуб.

Роббен забив перший гол після відновлення кар'єри

Проте вже всередині першого тайму Роббен прикро травмувався, а головний тренер вирішив замінити його на 18-річного Томаша Суслова, який і забив єдиний м'яч у ворота ПСВ. Команда Ар'єна у загальному підсумку програла з рахунком 1:3.

Нагадаємо, Роббен оголосив про завершення кар'єри в 2019 році, проте через рік вирішив повернутися в футбол, підписавши контракт з Гронінгеном до літа 2021 року – футболіст є вихованцем цієї команди.

Після відходу з рідного клубу хавбек захищав кольори ПСВ, Челсі і мадридського Реала, а найбільше часу – 10 років – провів у Баварії, з якою завоював 21 трофей, в тому числі Лігу чемпіонів і вісім титулів чемпіона Німеччини.

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