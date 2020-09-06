36-річний Роббен відкрив рахунок вже на 17-й хвилині, вразивши нижній кут воріт ударом з-за меж штрафного. Втім, Армінія практично одразу відігралася – матч так і завершився з рахунком 1:1. Це перший гол нідерландця після відновлення активних виступів на професіональному рівні. До слова, поєдинок Гронінген – Армінія запам'ятався ще й сутичкою фанатів.

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Нагадаємо, Роббен оголосив про завершення кар'єри влітку минулого року, проте довго не витримав без футболу і нещодавно підписав контракт з рідним для себе Гронігенгом терміном на один рік.

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