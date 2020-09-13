Арьен Роббен вышел в стартовом составе Гронингена на матч чемпионата Нидерландов против ПСВ – это первый официальный поединок полузащитника после возвращения в родной клуб.

Роббен забил первый гол после возобновления карьеры

Однако уже в середине первого тайма Роббен обидно травмировался, а главный тренер решил заменить его на 18-летнего Томаша Суслова, который и забил единственный мяч в ворота ПСВ. Команда Арьена в общем итоге проиграла со счетом 1:3.

Напомним, Роббен объявил о завершении карьеры в 2019 году, однако через год решил вернуться в футбол, подписав контракт с Гронингеном к лету 2021 – футболист является воспитанником этой команды.

После ухода из родного клуба хавбек защищал цвета ПСВ, Челси и мадридского Реала, а больше всего времени – 10 лет – провел в Баварии, с которой завоевал 21 трофей, в том числе Лигу чемпионов и восемь титулов чемпиона Германии.

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