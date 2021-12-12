– Загалом мені сподобалося, як ми зіграли у першому колі, хоча три останні гри трохи зіпсували. Я подякував гравцям, сказав, щоби добре відпочили і підготувалися до наступного року. Тяжко пройти весь чемпіонат без травм. Нас ще й коронавірус переслідує. Степанюк після корони приїхав, хотів допомогти, а отримав перелом. Саня Скляр надовго вибув, Йоонас Тамм на корону захворів. Пуцлін пропускав, Кравчук. Хлопці виходять, намагаються, б'ються, стрибають вище за голову. Я їм вдячний.

Львів – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

– Що з Різником?

– Різник молодець, приїхав підтримати команду. Він хотів, щоб його внесли в заявку, але сказали йому, що сьогодні він не гратиме, бо нам п'ять пенальті дадуть. Сьогодні він не грав – пенальті не поставили. Дуже добре для нас.

– Ви боялися, щоб Павлюк не одержав другу жовту? Цим продиктовано ранню заміну?

– У нас таке вже було, що Кравчук виходив на заміну і через 10-15 хвилин отримував дві жовті. Ми боялися, хлопець трохи перегорів. Але нічого страшного, він лише перші кроки робить. Ми посилимося, наступного року гратимемо ще краще.

– Амількар сьогодні вийшов і забив.

– Ми дивилися, хто вчора добре зіграв за дубль. П'ятеро людей взяли на лаву. Якщо чесно, то ми на них не розраховували, але така ситуація... Пердута один день тренувався, але вже на 5-й хвилині відчув, що м'язи тягне. Потрібно було якісь заміни робити.

– Як вам керувати командою за такого туману?

– Ми усі в однакових умовах, усі грають.

– Ви задоволені осінньою частиною чемпіонату?

– Я задоволений, перше коло пройшли дуже добре. Тільки в останніх трьох матчах трохи гірше. Команда не може весь чемпіонат йти на одному рівні.

– Вам до снаги наздогнати СК Дніпро-1, до якого 7 очок?

– Там гарна команда, 20 людей, які розуміють футбол. Вони виходять на футбольне поле та знають, як робити результат, – сказав Максимов у коментарі УПЛ ONLINE.

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