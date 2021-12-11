Львів розписав нічию з Ворсклою у матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Команди продовжили традицію "сухих" перших таймів у сьогоднішніх матчах УПЛ. Рахунок "розмочив" Коджові, який замкнув подачу Кане через весь карний маданчик Львова.

Ворскла та Львів завершили рік вогняною нічиєю – полтавці зимуватимуть під Зорею

Господарі відігралися зусиллями Артура Ременяка. На 74-й хвилині "джокер" Дулуба прибрав захисника і пробив у ближній кут – Ткаченко зреагувати не встиг.