Львів – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу
22:11 - Читать на русском
Львів розписав нічию з Ворсклою у матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Амількар Коджові 65’
65’ Амількар Коджові
Команди продовжили традицію "сухих" перших таймів у сьогоднішніх матчах УПЛ. Рахунок "розмочив" Коджові, який замкнув подачу Кане через весь карний маданчик Львова.
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