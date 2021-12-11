Полтавці до останнього поєдинку у 2021 році підходили з двома серйозними кадровими втратами: основні кіпер Дмитро Різник і форвард Руслан Степанюк зазнали пошкоджень різного характеру. Та ще гіршою ситуація стала на старті матчу проти Львова. Ігор Пердута травмувався, а тому Юрій Максимов був змушений випускати замість нього Євгена Павлюка.

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Загалом початок зустрічі був типовим для більшості матчів УПЛ: розвідка, обмаль моментів і трохи браку. У перші 25 хвилин львів'яни переважали і створили найкращий момент: Якімець пробивав головою, вигравши боротьбу у Чеснакова, але влучив просто у кіпера. Ворскла оговталась ближче до перерви.

Одна з атак полтавців завершилась подачею у штрафний, м'яч відскочив до Тілля, який стояв перед карним і пробив. Ільющенков у чудовому стрибку перевів сферу на кутовий. Навіс з нього завершився дуже небезпечно – м'яч після удару Рангеля головою пролетів у кількох сантиметрах над поперечкою.

На 36-й хвилині стався моторошний епізод – Павлюк влетів у ногу Зозулі. Крик гравця "синьо-золотих" було чути аж за межі Арени Львів. Порушення правил тягнуло на пряму червону, але Ярослав Козик, головний арбітр, помилував Євгена. Максимову, схоже, це дуже не сподобалось, і він здійснив зворотну заміну: на полі з'явився Коджові замість Павлюка. Львів мав виходити вперед на 44-й після удару впритул від Зозулі, але Ткаченко довів, що може гідно замінити Різника. Вже у компенсований час забила Ворскла, але гол Рангеля не зарахували через крихітний офсайд.

У другому таймі ситуація не змінилась – команди намагались гостро відповідати один одному. Так, Брікнер пробив із зони пенальті, але Ворсклу врятувала стійка. За кілька хвилин вже Кушніренко завдавав аналогічного удару, але круглий полетів далеко від воріт. А у наступній атаці фортуна усміхнулась команді Максимова. Це Коджові не без допомоги рикошету забив перший м'яч у професіональному футболі.

Перевага у рахунку у ворсклян була нетривалою. Вже за 9 хвилин Ременяк, який лиш вийшов на футбольне поле, отримав пас із глибини від Якимця, замахом прибрав Чеснакова і пробив у ближній кут. Тут Ткаченко вже врятувати не зміг. "Синьо-золоті" претендували на пенальті за гру рукою Якубу у своєму штрафному, але рефері не вгледів порушення. Наприкінці ще й пощастило Ворсклі: кіпер після пасу оборонця назад не влучив по м'ячу, він влетів у стійку, торкнувся спини Ткаченка і знову зачепив каркас воріт. До останнього команди намагались забити, але фінальний свисток зафіксував справді вогняну нічию.

Ворскла у 750-му матчі в УПЛ набрала одне очко. Із 33-ма пунктами вона зимуватиме під Зорею на 5 сходинці турнірної таблиці. Львів же залишився на 12 місці, набравши 17 залікових балів.

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