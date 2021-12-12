"Ризныка не ставили, потому что нам 5 пенальти дадут": Максимов – о кадровой катастрофе Ворсклы и итогах половины сезона
Наставник Ворсклы Юрий Максимов похвалил подопечных за выступление в матче против Львова (1:1).
"В общем, мне понравилось, как мы сыграли в первом круге, хотя три последние игры немного испортили. Я поблагодарил игроков, сказал, чтобы хорошо отдохнули и подготовились к следующему году. Трудно пройти весь чемпионат без травм. Нас еще и коронавирус преследует. Степанюк после короны приехал, хотел помочь, а получил перелом. Саня Скляр надолго выбыл, Йоонас Тамм короной заболел. Пуцлин пропускал, Кравчук. Ребята выходят, пытаются, дерутся, прыгают выше головы. Я им благодарен.
Львов – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча
– Что с Ризныком?
– Ризнык молодец, приехал поддержать команду. Он хотел, чтобы его внесли в заявку, но сказали ему, что сегодня он не будет играть, потому что нам пять пенальти дадут. Сегодня он не играл – пенальти не поставили. Отлично для нас.
– Вы боялись, чтобы Павлюк не получил вторую желтую? Этим продиктована ранняя замена?
– У нас такое уже было, что Кравчук выходил на замену и через 10-15 минут получал две желтых. Мы боялись, парень немного перегорел. Но ничего страшного, он только первые шаги делает. Мы усилимся, в следующем году будем играть еще лучше.
– Амилькар сегодня вышел и забил.
– Мы смотрели, кто вчера хорошо сыграл за дубль. Пять человек взяли на скамью. Если честно, мы на них не рассчитывали, но такая ситуация... Пердута один день тренировался, но уже на 5-й минуте почувствовал, что мышцы тянет. Нужно было какие-то замены делать.
– Как вам управлять командой при таком тумане?
– Мы все в одинаковых условиях, все играют.
– Вы довольны осенней частью чемпионата?
– Я доволен, первый круг прошел очень хорошо. Только в последних трех матчах чуть похуже. Команда не может весь чемпионат пройти на одном уровне.
– Вам по силам догнать СК Днепр-1, до которого 7 очков?
– Там хорошая команда, 20 человек, понимающих футбол. Они выходят на футбольное поле и знают, как делать результат", – сказал Максимов в комментарии УПЛ ONLINE.
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