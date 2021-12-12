"В общем, мне понравилось, как мы сыграли в первом круге, хотя три последние игры немного испортили. Я поблагодарил игроков, сказал, чтобы хорошо отдохнули и подготовились к следующему году. Трудно пройти весь чемпионат без травм. Нас еще и коронавирус преследует. Степанюк после короны приехал, хотел помочь, а получил перелом. Саня Скляр надолго выбыл, Йоонас Тамм короной заболел. Пуцлин пропускал, Кравчук. Ребята выходят, пытаются, дерутся, прыгают выше головы. Я им благодарен.

Львов – Ворскла – 1:1 – видео голов и обзор матча

– Что с Ризныком?

– Ризнык молодец, приехал поддержать команду. Он хотел, чтобы его внесли в заявку, но сказали ему, что сегодня он не будет играть, потому что нам пять пенальти дадут. Сегодня он не играл – пенальти не поставили. Отлично для нас.

– Вы боялись, чтобы Павлюк не получил вторую желтую? Этим продиктована ранняя замена?

– У нас такое уже было, что Кравчук выходил на замену и через 10-15 минут получал две желтых. Мы боялись, парень немного перегорел. Но ничего страшного, он только первые шаги делает. Мы усилимся, в следующем году будем играть еще лучше.

– Амилькар сегодня вышел и забил.

– Мы смотрели, кто вчера хорошо сыграл за дубль. Пять человек взяли на скамью. Если честно, мы на них не рассчитывали, но такая ситуация... Пердута один день тренировался, но уже на 5-й минуте почувствовал, что мышцы тянет. Нужно было какие-то замены делать.

– Как вам управлять командой при таком тумане?

– Мы все в одинаковых условиях, все играют.

– Вы довольны осенней частью чемпионата?

– Я доволен, первый круг прошел очень хорошо. Только в последних трех матчах чуть похуже. Команда не может весь чемпионат пройти на одном уровне.

– Вам по силам догнать СК Днепр-1, до которого 7 очков?

– Там хорошая команда, 20 человек, понимающих футбол. Они выходят на футбольное поле и знают, как делать результат", – сказал Максимов в комментарии УПЛ ONLINE.

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