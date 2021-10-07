"Все хорошо. Работаем, как всегда, в хорошем настроении. Все замечательно. Считаю, что сборная Финляндии – очень хорошая команда. Играют на достаточно хорошем уровне. Будем очень тщательно готовиться к ним.

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Хорошо тренироваться с такими партнерами, как Пятов и Бущан. Шутим на свои темы. У нас все хорошо во вратарском цехе. Авторитетом они на меня не давят – все хорошо. А с Кернозенко я был уже знаком – мы раньше работали в U-20.

Думаю, у меня есть шансы побороться за место в основе. Но там уже все будет решать тренер. Моя задача – работать и работать. Психологически я готов выйти на поле", – сказал Ризнык в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, поединок с финнами состоится 9 октября в Хельсинки. Начало встречи в 19:00. Первая дуэль между командами завершилась боевой ничьей (1:1).

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