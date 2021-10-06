Караваєв: Почали потроху розбирати збірну Фінляндії
18:46 - Читать на русском
Захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2022 проти фінів.
"Коли приїжджаємо до збірної – це завжди позитив. Емоції виключно позитивні.
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Уже почали потроху розбирати збірну Фінляндії. Готуємося до неї. Багато тактичних тренувань – по два заняття", – сказав Караваєв у коментарі YouТube-каналу vZbirna.
Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).
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