Захисник "синьо-жовтих" Олександр Караваєв поділився очікуваннями від матчу відбору ЧС-2022 проти фінів.

"Коли приїжджаємо до збірної – це завжди позитив. Емоції виключно позитивні.

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Уже почали потроху розбирати збірну Фінляндії. Готуємося до неї. Багато тактичних тренувань – по два заняття", – сказав Караваєв у коментарі YouТube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

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