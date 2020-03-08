Різеспор з Морозюком і Борячуком не зміг дотиснути Аланьяспор

У 25 турі Суперліги Різеспор на власному полі поділив очки з Аланьяспором. Читайте звіт про поєдинок на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Туреччини, 25 тур

Різеспор – Аланьяспор – 1:1

Голи: Саму, 61 – Бамму, 35

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Різеспор продовжує вести боротьбу за виживання в елітному дивізіоні чемпіонату Туреччини. З українських легіонерів Різеспора лише Микола Морозюк потрапив до основного складу. Він провів на полі увесь матч і вже традиційно виконував більшість стандартів. Він отримав 7,1 бала від порталу SofaScore (середня оцінка у Різеспорі – 6,95). На 79 хвилині на заміну вийшов Андрій Борячук. Форвард часто зміщувався в середину поля і брав участь у розіграші м'яча, також він виконав декілька відборів. Денис Гармаш увесь матч провів на лаві запасних.

В першій половині гри господарі більше володіли м'ячем, але гості мали відчутну перевагу за гольовими моментами. На 35 хвилині Бамму відкрив рахунок, зорієнтувавшись у штрафному Різеспора. Господарі відігрались в другому таймі – Саму змістився з лівого флангу і класним ударом в дев'ятку зрівняв рахунок. В кінцівці Різеспор мав декілька небезпечних стандартів, але оборона Антальяспора встояла.

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