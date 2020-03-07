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Кайоде забив черговий гол у чемпіонаті Туреччини – орендований форвард Шахтаря засмутив одного з лідерів

20:43 531 Читать на русском
Кайоде забив черговий гол у чемпіонаті Туреччини – орендований форвард Шахтаря засмутив одного з лідерів
Кайоде забив 9 гол у чемпіонаті Туреччини / Sabah

У 25 турі турцької Суперліги Газішехір відібрав очки у Трабзонспора , який претендує на чемпіонство.

Чемпіонат Туреччини, 25 тур

Газішехір – Трабзонспор – 1:1

Голи: Кайоде, 53 – Екубан, 22.

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Гості відкрили рахунок в середині першого тайму – Чорекчі прорвався по правому флангу і виконав класний навіс на Екубана, який ударом головою вразив ворота Газішехіра. Господарі відігралися на початку другого тайму зусиллями орендованого у Шахтаря форварда Оларенваджу Кайоде. Нігерієць також забив головою.

Для Кайоде цей гол став 9 у поточному чемпіонаті Туреччини. Після цього матчу Газішехір посідає 9 місце у турнірній таблиці. Трабзонспор – на 2-му.

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