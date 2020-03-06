Жерсон Родрігес заробив пенальті та став найкращим у матчі з Бешикташем – диво-гол поховав команду динамівця

Бешикташ переміг Анкарагюджю (2:1) в матчі 25-го туру чемпіонату Туреччини. Жерсон Родрігес, орендований у Динамо, відіграв весь поєдинок.

Чемпіонат Туреччини, 25 тур

Бешикташ – Анкарагюджю – 2:1

Голи: Їлмаз, 6 (пен) Льяїч, 88 – Парлак, 90+2 (пен)

У 25-му турі турецької Суперліги Бешикташ приймав Анкарагюджю, у стартовому складі якого на позиції лівого вінгера вийшов динамівець Жерсон Родрігес. Господарі відкрили рахунок вже на 6 хвилині – Бурак Їлмаз впевнено реалізував пенальті.

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Під завісу поєдинку "орли" забили вдруге. Хавбек збірної Сербії Адем Льяїч, який вийшов на заміну, блискучим ударом вразив ворота Анкарагюджю. У голкіпера не було жодних шансів.

І все ж команда динамівця забила один гол вже у компенсований час. Домагой Віда сфолив проти Жерсона, а Парлак переграв Каріуса ударом з 11-метрової позначки. 2:1 – Бешикташ зберіг 5 місце в таблиці, а от Анкарагюджю, який програв третій матч поспіль, може за підсумками туру опинитися на самому дні. Наразі столична команда передостання – 20 очок після 25 турів.

До слова, Жерсон Родрігес став найкращим у складі своєї команди, отримавши 7.2 від Sofa Score (така ж оцінка у ще двох гравців Анкарагюджю). Домагой Віда – найгірший у складі Бешикташа (6.3).

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