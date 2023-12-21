Кубок Італії, 1/8 фіналу

Інтер – Болонья – 1:2 (у дод. час)

Голи: Аугусто, 92 – Бейкема, 112, Ндойє, 116

Інтер не зумів пройти Болонью і вийти до чвертьфіналу Кубка Італії. Вирішити все в основний час команди не зуміли. Тренер "нерадзуррі" застосував ротацію, тому низка гравців основи була відсутня – шанс проявити себе отримали резервісти.

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Можливо, право пробити пенальті також слід було віддати комусь із неосновних гравців. У середині другого тайму атакувальний півзахисник Болоньї Урбанскі зіграв рукою у власному штрафному майданчику, проте капітан Інтера Лаутаро Мартінес не зумів переграти воротаря "россоблу" Равалью з 11-метрової позначки.

Не виключено, що саме це коштувало Інтеру путівки до чвертьфіналу Кубка. Попри ранній гол Карлоса Аугусто на самому початку овертайму (бразилець головою замкнув навіс Дімарко з кутового), Інтер "здувся", як учорашній Наполі в домашньому матчі з Фрозіноне. На 112-й і 116-й хвилинах Джошуа Зіркзее оформив два асисти – спочатку на Бейкему, потім – на Ндойє. У другому випадку нідерландець просто-таки знищив ветерана Ачербі!

У чвертьфіналі Кубка Болонья зіграє з Фіорентиною.