Суперник Колоса у кваліфікації Ліги Європи – Рієка – підсилюється напередодні зустрічі з українцями.

Хорватський клуб завершує трансфер центрального нападника загребського Динамо Сандро Куленовіча, повідомляє NL.

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За інформацією видання, Рієка налаштована закрити перехід найближчим часом, оскільки планує дозаявити 20-річного хорвата на матч проти Колоса у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, який відбудеться 24 вересня.

До слова, Куленовіч пройшов академію загребського Динамо, а також виступав за варшавську Легію та молодіжку Ювентуса, за яку забив 6 голів у 19 матчах.

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