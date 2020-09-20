Колос переміг Рух (1:2) у рамках поєдинку 3-го туру УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Втомлений Колос після матчу з Арісом зумів витиснути максимум у поєдинку з Рухом. Не завадила перемозі і велика ротація складу.

Колос напіврезервним складом втримав перемогу над Рухом – Селезньов відзначив повернення в УПЛ асистом з офсайду

Варто відзначити, що дебютним асистом за Колос відзначився Євген Селезньов, щоправда, з офсайду, який не помітив лайнсмен. Євген Морозко із Ковалівки записав дубль на свій рахунок, а от Ростислав Русин забив на добиванні після нереалізованого пенальті.