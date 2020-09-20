Суперечливий асист Селезньова у відеоогляді матчу Рух – Колос – 1:2
23:14 - Читать на русском
Колос переміг Рух (1:2) у рамках поєдинку 3-го туру УПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
Євген Морозко 21’
21’ Євген Морозко
Втомлений Колос після матчу з Арісом зумів витиснути максимум у поєдинку з Рухом. Не завадила перемозі і велика ротація складу.
Колос напіврезервним складом втримав перемогу над Рухом – Селезньов відзначив повернення в УПЛ асистом з офсайду
Варто відзначити, що дебютним асистом за Колос відзначився Євген Селезньов, щоправда, з офсайду, який не помітив лайнсмен. Євген Морозко із Ковалівки записав дубль на свій рахунок, а от Ростислав Русин забив на добиванні після нереалізованого пенальті.
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