Колос встретится с хорватской Риекой в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Какой прогноз на поединок Риека – Колос и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Матч Риека – Колос состоится в четверг, 24 сентября, в Хорватии. Начало игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Риека – Колос прогноз на матч Лиги Европы

Авторитетная букмекерская контора Bwin считает хорватский клуб безоговорочным фаворитом противостояния. На победу третьей команды Хорватии по итогам прошлого сезона можно поставить с коэффициентом 1.67. Зато потенциальная победа Колоса оценивается баллом 4.75. На ничью в основное время ставят 3.50.

Похожими цифрами оперирует Favorit. На триумф Риеки ставят 1.79, на успех Колоса – 4.40. Ценник ничейного результата в основное время – те же 3.50. Наиболее вероятный итог игры, по мнению букмекеров – минимальная победа хорватов (1:0). Поставив на этот результат, можно увеличить свой выигрыш чуть более чем в 5 раз.

Напомним, что команда Руслана Костишина пробилась в 3-й раунд квалификации Лиги Европы, сенсационно обыграв на выезде греческий Арис. Положительная серия команды из Коваливки продолжилась в УПЛ, где Селезнев и Ко одолели львовский Рух.

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