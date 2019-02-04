"Рівень команд особливо не відрізняється", – Нагорняк порівняв аматорський та професіональний футбол в Україні

Екс-футболіст збірної України Сергій Нагорняк розповів про свою гру за збірну ветеранів та поділився думкою щодо різниці між аматорським та професійним футболом в Україні.

"Чи реально зараз дорости до рівня збірної з аматорів? Звичайно реально. Тому що у нас зараз футбол у такому стані, повірте мені, що колективи фізкультури, команди Другої, Першої ліг, рівень не особливо відрізняється. У цьому світі немає нічого неможливого. Тим паче, все оце, носити м'яч на голові, тримати на носі, в футболі нічого не означає. Я пояснюю чому: воно в грі вам не знадобиться.

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Як не нервувати перед матчем? Якщо ти не нервуєш перед грою, значить в футбол грати тобі не потрібно.

Мої слова під час ігор за збірну ветеранів? Це все від того, що у нас такий колектив зібрався, ми не любимо програвати. І звідси всі "затравки" йдуть. Ми "травимо" один-одного. Особливо коли проти нас молодих випускають, 20-річних, а нам всім вже за сорок, звичайно важко з ними в швидкості змагатися", – сказав Нагорняк у програмі "Футбік".

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