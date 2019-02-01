Маркевич: Збірну України U-19, швидше за все, очолить Нагорняк

Голова Комітету національних збірних команд Федерації футболу України Мирон Маркевич відповів на запитання прес-служби організації.

"Посаду головного тренера юнацької збірної України (U-19) залишив Сергій Попов. Швидше за все, його замінить Сергій Нагорняк, якому спочатку потрібно буде допомогти.

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У всякому разі, хочу поспостерігати за футболістами львівських Карпат, яких чимало представлено в цій збірній, адже незабаром команді потрібно буде зіграти в еліт-раунді чемпіонату Європи.

Володимиру Єзерському я також хочу побажати пробитися зі своїми підопічними (команда U-17) до фінальної частини Євро. Тут теж цікаві суперники в еліт-раунді. Ну і, звичайно, треба максимально допомогти Олександру Петракову, якому зі збірною U-20 належить зіграти на чемпіонаті світу.

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Керівники клубів повинні розуміти, що це одне з найбільш значущих змагань для української національної асоціації. Більше того, це й реклама для команд, адже футболісти представлятимуть клуби на такому великому форумі. Думаю, питання про те, чи відпускати своїх виконавців на чемпіонат світу, навіть не має виникати.

Молодіжна збірна? Руслан Ротань – хлопець серйозний, тому я вірю, що все в нього вийде. Група у відбірковому турнірі чемпіонату Європи у нас без грандів, рівна, тим цікавіше буде спостерігати за боротьбою", – цитує Маркевича офіційний сайт ФФУ.

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