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Збірна ветеранів України потрапила до четвірки найсильніших на "Кубку легенд" у Грузії

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Збірна ветеранів України потрапила до четвірки найсильніших на "Кубку легенд" у Грузії
Збірна ветеранів України

Збірна ветеранів України завершила виступи на Кубку легенд пам’яті Давида Петріашвілі на стадії півфіналу.

Українці впевнено виграли свою групу, розтрощивши команду Іспанії (5:0) та збірну УЄФА (6:0). Однак у півфіналі підопічні Анатолія Дем'яненка в серії післяматчевих пенальті поступилися Туреччині, яка стала переможцем турніру.

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Збірна ветеранів України на "Кубку легенд" виступала таким складом: Віталій Рева, Олег Собуцький, Василь Рац, Володимир Бондаренко, Юрій Максимов, Сергій Нагорняк, Едуард Цихмейструк, Сергій Назаренко, Богдан Шершун, Андрій Донець, Андрій Воробей, Ігор Циганик та Віталій Мандзюк.

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Збірна України Збірна ветеранів України
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