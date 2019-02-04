"Уровень команд особо не отличается", – Нагорняк сравнил любительский и профессиональный футбол в Украине

Экс-футболист сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал о своей игре за сборную ветеранов и поделился мнением относительно разницы между любительским и профессиональным футболом в Украине.

"Реально ли сейчас дорасти до уровня сборной из любителей? Конечно реально. Потому что у нас сейчас футбол в таком состоянии, поверьте мне, что коллективы физкультуры, команды Второй, Первой лиг, уровень не особо отличается. В этом мире нет ничего невозможного. Тем более, все это, носить мяч на голове, держать на носу, в футболе ничего не значит. Я объясняю почему: оно в игре вам не понадобится.

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Как не нервничать перед матчем? Если ты не нервничаешь перде игрой, значит в футбол играть тебе не нужно.

Мои слова во время игр за сборную ветеранов? Это все от того, что у нас такой коллектив собрался, мы не любим проигрывать. И отсюда все "затравки" идут. Мы "травим" друг-друга. Особенно когда против нас молодых выпускают, 20-летних, а нам всем уже за сорок, конечно трудно с ними в скорости соревноваться", – сказал Нагорняк в программе "Футбик".

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