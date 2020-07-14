"Рівень УПЛ набагато вищий": іранський нападник вражений конкуренцією в чемпіонаті України

Нападник донецького Олімпіка Захеді Шахаб поділився думкою про рівень УПЛ. Форвард забив 3 голи у 22-х матчах.

"У порівнянні з іншими командами, де я грав в Ісландії і Південній Кореї, рівень УПЛ набагато вищий. У кожної команди свій стиль. Хтось любить тікі-таку, хтось довгі передачі, хтось робить ставку на фізику. Те ж можу сказати і про футболістів.

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По-друге, швидкість гри. Атака однієї команди змінюється атакою іншої. М'яч ніколи не тримається в центрі поля. У вашому чемпіонаті важко дотримуватися одного стилю гри. Навпаки, потрібно підлаштовуватися під суперника.

Якщо взяти першу п'ятірку, відчувається різниця. Але не можу сказати, що інші команди набагато слабші. Пам'ятаю матч проти Львова (2:0). Вважав, що гра нам буде даватися легко, але вони зіграли дуже серйозно і створили багато проблем для нашого захисту", – сказав Шахаб в інтерв'ю Футбольному формату.

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