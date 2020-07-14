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Львів знову змінив місце проведення домашнього матчу проти Олімпіка

13:13 - Читать на русском
Львів знову змінив місце проведення домашнього матчу проти Олімпіка
Георгій Цецадзе / фото: Львів

Львів отримав дозвіл проводити домашні матчі у рідному місті. 16 липня команда Георгія Цецадзе прийме Олімпік в рамках 31-го туру УПЛ.

 

ФК Львів два останні матчі сезону 2019/20 проведе у рідному місті. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести футбольні матчі у Львові, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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Отже, вже у четвер, 16 липня, "синьо-золоті" зіграють з донецьким Олімпіком у Львові на стадіоні Україна. Там же відбудеться поєдинок проти Маріуполя в неділю, 19 липня. Обидва матчі розпочнуться о 17:00 і відбудуться без глядачів.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу та незадовільну епідеміологічну ситуацію у місті Львів, команда була змушена грати свої домашні матчі за межами рідного міста – у Дніпрі та Тернополі.

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Теги
Львів Львів коронавірус Львів - Олімпік
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