Львів знову змінив місце проведення домашнього матчу проти Олімпіка

Львів отримав дозвіл проводити домашні матчі у рідному місті. 16 липня команда Георгія Цецадзе прийме Олімпік в рамках 31-го туру УПЛ.

ФК Львів два останні матчі сезону 2019/20 проведе у рідному місті. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести футбольні матчі у Львові, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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Отже, вже у четвер, 16 липня, "синьо-золоті" зіграють з донецьким Олімпіком у Львові на стадіоні Україна. Там же відбудеться поєдинок проти Маріуполя в неділю, 19 липня. Обидва матчі розпочнуться о 17:00 і відбудуться без глядачів.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу та незадовільну епідеміологічну ситуацію у місті Львів, команда була змушена грати свої домашні матчі за межами рідного міста – у Дніпрі та Тернополі.

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