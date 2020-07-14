"Уровень УПЛ намного выше": иранский нападающий поражен конкуренцией в чемпионате Украины

Нападающий донецкого Олимпика Захеди Шахаб поделился мнением об уровне УПЛ. Форвард забил 3 гола в 22-х матчах.

"По сравнению с другими командами, где я играл в Исландии и Южной Корее, уровень УПЛ гораздо выше. У каждой команды свой стиль. Кто-то любит тики-таку, кто-то длинные передачи, кто-то делает ставку на физику. То же могу сказать и о футболистах.

Львов снова сменил место проведения домашнего матча против Олимпика

Во-вторых, скорость игры. Атака одной команды сменяется атакой другой. Мяч никогда не держится в центре поля. В вашем чемпионате трудно придерживаться одного стиля игры. Наоборот, нужно подстраиваться под соперника.

Если взять первую пятерку, чувствуется разница. Но не могу сказать, что другие команды намного слабее. Помню матч против Львова (2:0). Считал, что игра нам будет даваться легко, но они сыграли очень серьезно и создали много проблем для нашей защиты", – сказал Шахаб в интервью Футбольному формату.

"Динамо, Зоря і Десна не готові до ЛЧ": чому Михайличенко – необ’єктивний, або Чи варто повертати Супрягу у Київ