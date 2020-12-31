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Рівень чемпіонату Білорусі нічим не гірший за український, – Вернидуб

15:56 262 Читать на русском
Рівень чемпіонату Білорусі нічим не гірший за український, – Вернидуб
Юрій Вернидуб / Сайт Зорі

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб порівняв силу УПЛ та білоруської Вищої ліги.

"Якщо хтось ставиться до білоруського футболу скептично, то даремно. Повірте мені – в цій країні рівень чемпіонату нічим не гірший за наш. Так, збірна Білорусі виступає не дуже, але футбол на внутрішній арені підкуповує турнірною боротьбою.

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У національному чемпіонаті бере участь шістнадцять команд, багато з яких відрізняються конкурентоспроможністю. Серед гідних учасників такі команди, як БАТЕ, Динамо (Брест), Динамо (Мінськ), той же Шахтар (Солігорськ), Городея, Торпедо-БелАЗ (Жодіно). Не сказав би, що всі вони за своїм рівнем поступаються українським. Єдиний мінус – це відтік перспективної молоді. Багато з них намагаються виїхати в інші чемпіонати, де фінансові умови зовсім інші – зокрема, в Росію", – розповів Вернидуб в інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, український фахівець очолив Шахтар С у листопаді, до цього він упродовж 9 років працював з луганською Зорею.

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Теги
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