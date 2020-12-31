Вернидуб оцінив імовірність трансферів українських гравців у солігорський Шахтар

Головний тренер Шахтаря Солігорськ Юрій Вернидуб поділився деякими подробицями кадрової політики клубу.

"Наразі українців серед новачків Шахтаря немає. Я думаю, що якщо і буде який-небудь відомий мені сильний український легіонер серед кандидатів, то потрібно знати, чи захоче він переходити в білоруський клуб.

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У нас же в Україні футболісти, які знають собі ціну, завжди прагнуть виїхати в Європу. А їхати аби їхати, думаю, теж ніхто не захоче. Дотепер в Шахтарі було два українці – Микита Татарков і Вася Прийма. Першого з них в момент мого приїзду в Солігорськ в команді вже не було, а другого прекрасно знаю з часів його виступів за очолювану мною Зорю. У нього ще рік контракту, проте я Приймі сказав, що на нього не розраховую. По-перше, у зв'язку з тим, що в цьому році посилили ліміт на легіонерів. Упродовж матчу в складі команди можуть бути п'ять білорусів, стільки ж іноземців і один росіянин.

Зрозуміло, що цей крок певною мірою буде заважати тим білоруським командам, які будуть виконувати завдання і отримувати право грати в єврокубках. А якщо подивитися з іншого боку, то, можливо, рішення керівників національної федерації футболу і правильне. Вони хочуть зробити все для того, щоб місцеві футболісти зростали і прогресували. Адже ті результати, які зараз показує збірна Білорусі, не дуже радують", – розповів Вернидуб в інтерв'ю UA-football.

Нагадаємо, український фахівець очолив солігорський Шахтар у листопаді цього року. "Гірники" завершили минулий чемпіонат Білорусі на третьому місці.

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