Колишній нападник "синьо-гранатових" та збірної Бразилії переконаний, що каталонський клуб повинен вийти на трансферний ринок з метою підсилення атакувальної ланки.

Нагадаємо, нещодавно Барса зазнала серйозної втрати в атаці. 18-річний Ансу Фаті, який після приходу Рональда Кумана став основним гравцем, пошкодив меніск та опинився в лазареті на 4 місяці.

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Знаменитий Рівалдо переконаний, що його колишній клуб повинен компенсувати втрату молодого форварда, якщо хоче поборотися за перемогу в Лізі чемпіонів.

"Ще до травми Фаті я казав, що Барселоні потрібно підписати одного-двох футболістів у напад. Тепер це не просто бажання – це необхідність. Якщо вони сподіваються виграти ЛЧ, то мусять підсилитися взимку. Рональд Куман повинен мати більше можливостей в атаці, щоб керувати складом, який має бути досить рішучим і конкурентним у важливих поєдинках.

Ансу Фаті грав добре, він завойовував впевненість і ставав все впливовішим у команді, його відсутність – ще один головний біль для тренера", – цитує Рівалдо Goal.com.

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